Eminem contre les féministes : Le retour !

La fondation féministe canadienne demande l'arrestation de Big Sean et Eminem à cause de…Slim Shady !

Tout le monde se souvient des histoires de Marshall Mathers avec les féministes et autres associations. La légende de Détroit a passé son temps à recevoir des accusations de leur part suite à ses paroles plutôt violentes à l'égard de certaines femmes ou même de la communauté homosexuelle.

On pensait qu'avec le temps ces histoires allaient s'arrêter, que ces groupes de défenses auraient compris que la musique reste de la musique, mais apparemment non…

Et c'est la fondation féministe RINJ (Rape Is Not a Joke) qui relance le sujet en publiant un communiqué qui demande tout simplement l'arrestation des deux rappeurs. C'est suite au passage de Slim Shady dans "No Favors" que certaines paroles envers Ann Coulter ont choqué les féministes.

En effet, le rappeur propose selon ses mots de violer la commentatrice politique Pro Trump ce qui n'a évidemment pas du tout plus à la fondation canadienne :

"And fuck Ann Coulter with a Klan posterKlan poster With a lamp post, door handle shutter A damn bolt cutter, a sandal, a can opener, a candle rubber Piano, a flannel, sucker, some hand soap, butter A banjo and manhole cover "

Selon RINJ : "Quand des rappeurs comme Eminem et Big Sean encouragent des crimes graves, ils commettent eux-mêmes un acte criminel aux Etats-Unis et pourraient être arrêtés. Dire à des millions de personnes qu'il est ‘OK' de violer Ann Coulter ou pour leur éventuelle influence qu'il est ‘OK' de violer toutes les femmes avec qui vous êtes en conflit, Eminem et tous les parties de ce crime devraient être arrêtés."

Habitué à ce genre de réaction on se doute que cette histoire passe au-dessus du Rap God ! On attend votre avis sur la question.