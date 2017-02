Soprano débarque à la télé !

C'est dans le rôle de coach que le rappeur marseillais fait ses débuts sur le petit écran.

Soprano est l'un des rappeurs français les plus actifs et vendeurs du moment. Des dizaines de millions de vues sur chacun de ses clips, des centaines de milliers d'albums vendus, des concerts à guichets fermés et une carrière pharamineuse qui place ce chanteur de trente-huits parmi les plus grands artistes français toutes catégories confondues.

Soprano vient de passer une nouvelle étape dans sa carrière, en effet, le membre des Psy4 De La Rime a été contacté par TF1 afin de devenir le prochain super coach de "The Voice Kid 4" ! En plus des coachs habituels, les jeunes candidats ont le droit à un super-coach afin de les guider au fil de la compétition. En 2016 les enfants ont pu se faire coacher par Vianney, cette année, c'est Sopram'baba qui leur viendra en aide !

Après avoir été élu "Artiste Masculin Francophone de l'Année" lors des NRJ Music Awards, le rappeur/chanteur est loin de mettre un terme à sa belle carrière.

Que pensez-vous de Soprano en coach ?