Après avoir travaillé avec acharnement, les deux amis sont récompensés.

Quelques mois ont suffi pour que leurs rêves deviennent réalité. Djadja & Dinaz ont fiermement exhibé leur disque de platine sur Instagram.

Le projet « On s’promet » est certifié disque de platine.

Les deux amis d’enfance ont écoulé plus de 100 000 albums et ils ne comptent pas en rester là. Un nouveau projet est sur le point de voir au mois de Mars et le titre "Souviens-toi" figurera dedans.

