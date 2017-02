Travis Scott au fond du trou lors d'un concert de Drake !

Un artiste qui n'a plus les pieds sur terre…

Alors que Drake et Young Thug ont fait un arrêt dans la ville de Londres lors de leur "Boy Meets World Tour", Travis Scott en a profité pour les rejoindre sur scène afin d'interpréter quelques sons comme "Antidote", "Pich Up the Phone" ou encore "Goosebumps". Mais c'est sur ce dernier qu'il s'est fait remarquer.

En effet, l'artiste concentré dans son live n'a pas bien regardé devant lui et a soudainement disparût dans un trou sorti de nulle part. Il faut savoir que le trou en question était recouvert, Travis n'a donc pas vu le piège de cette fourbe scène, et malheureusement c'était pour lui !

Plus de peur que de mal, Travis Scott n'a pas été blessé mais s'est vengé indirectement en esquintant une partie du décor de cette nouvelle tournée. Les fans peuvent également le remercier pour sa chute car Drake a annoncé juste après qu'il jouait gratuitement ce soir, remboursera-t-il les places ?

Cela se pourrait, surtout après avoir engrangé pas moins de quatre-vingt-cinq millions de dollars avec son "Summer Sixteen Tour".