Gros clash entre Rihanna et Azalea Banks

Les deux chanteuses se font la guerre sur les réseaux sociaux...

Vendredi dernier, Donald Trump signait un décret controversé interdisant l’entrée sur le territoire des résidents issus de 7 pays musulmans. Ce qui a évidemment offusqué plusieurs célébrités dont Rihanna qui n’a pas hésité à réagir à ces propos en déclarant « dégoutée » qualifiant la mesure de « dévastatrice ».

« L’Amérique est détruite juste sous nos yeux ! Quel porc immoral faut-il être pour faire ça. »

Tout est parti de ce tweet. Azealia Banks n’a pas perdu l’occasion de signaler à sa rivale quelle devrait « arrêter de châtier le président » en l’accusant de ne pas être une citoyenne américaine et donc de ne pas pouvoir voter. Elle a également ajouté sur twitter :

« Rihanna et toutes les autres stars qui se servent de leur notoriété pour influencer le public, vous feriez de mieux de vous taire. Arrêtez de fustiger le président. C'est stupide et pathétique. Tous ces gens perdus embrouillent d'autres gens encore plus paumés qu'eux. Espérer que le président échoue c'est comme monter dans un avion et espérer que le pilote se crash. »

« Rihanna arrête d'être aussi conne et vas donc lire un peu, je t'en supplie. »

« Est-ce que j’apprécie personnellement ce qui se passe ? NON ! Mais je peux le dire, telle une citoyenne américaine qui apprécie sa sécurité (…). Je suis 100% outrée face au fait d’ouvrir les frontières et cela serait vraiment effrayant pour moi et ma famille si une sorte de guerre commençait à devenir réelle sur notre sol. »

En réponse, l’interprète de « Work » a posté un cliché d’elle sur Instagram.

« Le visage que vous faites, lorsque vous êtes immigré. »

Elle a également pris comme angle d’attaque l’épisode du fameux sacrifice de poulets d’Azealia Banks où l’on pouvait voir la chanteuse nettoyer un sol jonché de plumes et de sang.

Azealia ne s’est évidemment pas empêchée de réagir à nouveau en envoyant un texto privé à la superstar. Un message que Rihanna a relayé à ses millions de followers.

Beyoncé n’a rien demandé pourtant elle se retrouve dans ce clash…