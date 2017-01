Rihanna en tête d'affiche d'un énorme film !

Elle jouera aux côtés de Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling et Awkwafina.

L'une des plus grandes stars de la musique américaine débarque dans le casting d'un énorme film prévu pour l'été 2018.

Après l'avoir vu dans "American Girls 3", "Battleship", "C'est la fin", "Annie" et "En route !", on attend la chanteuse/actrice dans trois nouveaux films. On aura l'occasion de la voir dans "Valéricain et la Cité des mille planètes", le 26 juillet prochain, mais également dans "The First Monday In May" et son casting à couper le souffle avec Anna Wintour, Karl Lagerfeld, George Clooney, Baz Luhrmann et Kanye West.

Mais le plus gros est à venir vu qu'elle sera en tête d'affiche dans un spin-off d' "Ocean's Eleven" intitulé "Ocean's Eight". Un casting cent pour cent féminin où l'on pourra voir également les sœurs Kardashian et l'ex de The Weeknd, Gigi Hadid, mais aussi la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour.

On attend les bandes annonces de ces différents films avec impatience et vous ? Que pensez-vous de sa carrière d'actrice ?