Découvrez 2 nouveaux sons de Notorious B.I.G

Faith Evans, son ex-femme nous dévoile 2 extraits inédits.

L’ex épouse de Notorious B.I.G a décidé de relancer sa carrière !

Elle a enregistré un album collaboratif avec son défunt mari et en attendant de découvrir ce chocolat, Faith Evans nous propose écouter deux extraits.

‘’NYC’’ ou l’occasion de découvrir un couplet peu connu rappeur décédé. Jadakiss s'est join à la partie...

Le suivant pourrait être LE single officiel de l'album ! Une prod type West Coast, savourez l'échange entre B.I.G et Snoop Dogg sur "Going Back to Cali".

Agée de 43 ans, Faith Evans, confie son espoir de redonner vie à une partie de la discographie du rappeur. Août 1994, la chanteuse de RnB avait épousé Christopher Wallac à l'époque ou le rappeur était propulsé par son tire "Juicy".

Que pensez-vous de la collaboration ?