Drake dévoile un titre inédit sur scène!

Lors de l'inauguration du ''Boy Meets World Tour'' Drake a fait une surprise à son public.

Après l’énorme succès de sa tournée « Summer Sixteen », qui d’ailleurs a été la plus rentable de l’histoire, le « Boy Meets World Tour » s’annonce très, très lourd.

L’inauguration aura été marqué par une belle surprise.

Ce week end l'interprète de « Started From The Bottom » a donné le coup d'envoi de sa tournée mondiale à Amsterdam. Les fans ont eu droit aux nombreux tubes de sa discographie comme 'Hotline Bling', 'Controlla' et 'Fake Love' mais également à un énorme cadeau !

Drake a en effet laché un morceau 100% indédit que l'on pourra retrouver dans son prochain projet muscial "More Life". Un son beaucoup plus hip hop que ses derniers tubes, en featuring avec MC Giggs et qui donne la couleur du prochain disque de Drake.