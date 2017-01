Sadek disque d'or avec ''Nique le casino'' !

Le rappeur commence très bien l'année.

Le rappeur de Neuilly-Plaisance a passé l'une des plus belles années de sa vie en 2016. Entre le film "Tour de France" dans lequel il joue aux côtés du grand Gérard Depardieu et la sortie de son album "Nique le casino" le 8 juillet dernier, Sadek n'a pas chômé.

Et c'est avec ce dernier que le rappeur commence l'année 2017 en beauté vu que son projet vient d'être certifié disque d'or. Annoncé par l'artiste sur les réseaux sociaux, il a remercié ses khikhis et annonce que son nouveau projet "VVRDL" arrive.

On attend donc maintenant son nouvel album qui ne devrait plus tarder et qui, on l'espère, décrochera la même récompense que le précédent !