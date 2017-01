Le braquage de Kim Kardashian raconté par le braqueur !

L'homme est passé aux aveux…

Le 3 octobre dernier, Kim Kardashian se fait braquer dans un hôtel privé de la capitale dans lequel plus de neuf millions d'euros de bijoux lui ont été dérobés. Trois mois plus tard, les braqueurs sont sous les verrous et l'un d'entre eux passe aux aveux et donne les détails de ce braquage.

"Omar le Vieux", dont son ADN a été retrouvé sur la corde ayant servi à ligoter la starlette, a donné sa version à la police et une chose est sûre…c'était très simple !

"Je n'aurais jamais pensé une telle ampleur. C'est parti sur une histoire de… une histoire à très basse échelle. Une agression qui a pris une escalade. (...) Ce n'était pas un gros vol à main armé. Il suffisait de neutraliser le veilleur de nuit et d'accéder à la chambre (…) J'ai tout de suite été emballé. C'était une affaire très simple. Ça n'était pas un truc violent. C'est pas un braquo quoi"

Omar a également confirmé que sa bande a pu bénéficier de renseignements très précis sur les déplacements de Kim à Paris et que les informations venaient de quelqu'un qui lui était très proche... Peut-on penser à son chauffeur privé ?

En tout cas, le voleur peut aussi remercier Internet dans lequel toutes les informations essentielles à cette affaire s'y trouvaient :

"L'affaire proprement dite était donnée sur Internet, avec tout. Les bijoux présentés sur Internet, précisant qu'elle ne portait pas de faux bijoux. Qu'il n'y avait pas de faux, les horaires quand elle venait en France (...) il suffisait de regarder sur Internet pour tout savoir, absolument tout"

Après le vol les braqueurs sont partis en direction d'Anvers en Belgique, plaque tournante du commerce diamantaire international, afin de faire fondre les bijoux :

"Pour que les bijoux ne soient jamais reconnus, on a pris la décision, en commun de les faire fondre. Une des personnes parmi nous s'en est occupée. Il est revenu avec des barres (…) En tout, il devait y avoir huit cent et quelques grammes, ce qui a donné un montant de euh… 25 ou 28 mille, un truc comme ça".

Une affaire élucidée qui a permis de placer "Omar le Vieux", "Yeux bleus" et huit complices présumés derrière les barreaux.