Vous voulez Migos au Superbowl ?

Lors du second Superbowl de leur histoire, les Atlanta Falcons affronteront les New England Patriots à Houston et c’est Lady Gaga qui a été choisie pour se produire à la mi-temps.

Houston et Atlanta respirent le hip hop.

Pour les habitants, logiquement, une pétition a été lancé en ligne pour que le célèbre concert donné à la mi-temps soit à l’image de la ville.

Pour piquer Donald Trump la pétition stipule, Andre 300 et Erykah Badu doivent chanter l’hymne nationale, Young Thug interprètera l’hymne d’ATL. Elle stipule également que Goodie Mob, Ludacris, Young Jeezy, Gucci et Rae Sremmurd doivent être présents sur scène. Et enfin que le show se termine par le Big Pimpin de Bun B et Jay Z.

La pétition cumule déjà 49500 signatures.

Si vous souhaitez voir Bad and Boujee de Migos sur scène c’est ici que ça se passe !