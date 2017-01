Quand Gradur prend un auto-stoppeur !

On n'a pas le temps de s'ennuyer avec le rappeur de Roubaix…

Alors que son dernier album "Where is l'album de Gradur" a été certifié disque d'or en début d'année, tout sourit au rappeur et il aime nous le rendre sur les réseaux sociaux.

En effet, alors que Gradur était en voiture avec ses amis, le rappeur a décidé de prendre un jeune faisant du stop en direction de Picardie et le trajet n'a pas été de tout repos…

Au programme de ce voyage, Manuel Valls, Edouard, danse et musique…On vous laisse découvrir cette vidéo vous-même pour comprendre ce programme à mourir de rire !