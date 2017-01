Chief Keef a braqué son producteur Ramsay Tha Great !

Le rappeur est passé à l'action armés de fusils d'assaut avec cinq autres amis…

La semaine dernière, le producteur Ramsay Tha great a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il raconte que Chief Keef et cinq de ses amis lui sont tombés dessus dans sa demeure armés d'AK-47.

Selon TMZ, le rappeur a été arrêté pour vol et agression hier soir après avoir braqué et agressé le producteur. Keith Cozart de son vrai nom a dérobé, à l'aide de ses amis armés de fusils d'assaut, des objets de valeur en compagnie de ses potes tels qu'une Rolex, de l'argent et tout ce qui avait de la valeur.

La police a procédé à une perquisition dans le bloc 5100 de l'avenue Otis à Tarzana, lieu du domicile de Chief Keef, avant de les emmener au poste de police. Ils vont être relâchés après leur déposition, cependant, ils ne sont pas sortis d'affaire sachant que Ramsay Tha Great maintient sa plainte.

On vous tiendra informé lorsqu'on aura de plus amples informations.