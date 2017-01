De quoi sont capables les fans pour leur idole ?

Du pire, comme du meilleur, mais surtout du pire pour certains…

Être artiste n'est pas tous les jours faciles… Les fans peuvent autant donner leur amour, leur argent, leur soutien, que leur corps, leur âme et même leur vie !

Capables du pire comme du meilleur, certains sont prêts à tout pour leur idole et ça fait peur…

- Rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines, un rappeur amateur s'était emparé du téléphone portable de l'ex-femme d'Eminem, Kim, afin de faire écouter sa démo à Slim Shady. La légende du rap n'avait pas apprécié ce geste et avait contacté les forces de l'ordre afin de ne plus être harcelé.

- Autre histoire, une dame de cinquante-quatre ans était prête à tout pour voir son idole 2 Chainz en concert, mais sachant qu'elle travaillait ce jour-là, la rencontre était impossible… Que nenni ! Elle a tout simplement démissionné de son travail et a pu accéder aux backstages pour rencontrer la star !

- Il y a eu aussi une fan aux talents d'actrice à revoir qui s'est évanouie lors d'une séance de dédicace avec Rick Ross ! A la vue de son idole, la fan s'est écroulée par terre avant de se relever toute seule voyant que le rappeur ne venait pas l'aider !

- Une histoire complètement ahurissante, celle d'une dame de cinquante-trois ans du nom de Dianne D qui a décidé de se séparer de son mari qui l'interdisait de se rendre au concert de Waka Flocka Flame… Du coup, elle a vu son idole, mais est devenue célibataire…

- Un jeune tunisien a gravi la grande horloge de l'avenue Bourguiba à Tunis afin de demander aux dirigeants de son pays un concert de PNL ! Le fan brandissait un drapeau en hommage au groupe de Corbeil-Essonnes et réclamait la venue des deux frères dans sa ville…Cependant, la police, elle, n'a pas rigolé, et lui a fait passer un interrogatoire musclé !

- Une mère fanatique de Lil Wayne a laissé ses deux enfants dans sa voiture pour se rendre au concert du rap à Miami. Les enfants ont été vus par un employé, errants dans le parking. La maman, âgée de 25 ans, n'a pas dû revoir ses enfants de sitôt…au moins elle aura vu Lil Wayne !

- Profaner la tombe de sa star : Une passion inavouable, ou un coup de folie ? C'est en tout cas ce qui s'est passé avec le rappeur Mac Dre décédé en 2004 lorsqu'un fan est entré par effraction au cimetière Mountaine View d'Oakland pour dérober la pierre tombale de l'artiste… Une récompense de 10 000 dollars était offerte à celui qui retrouverait le voleur, mais le crime n'a jamais été résolu …

- Allez un peu de sobriété pour finir dans la catégorie des fans "mignons" , une fan que le monde entier connait aujourd'hui était complètement obsédée par Young Buck au point d'espionner son domicile pour admirer ses nombreuses voitures de luxe. Cette fan en question n'est autre que…Taylor Swift ! D'ailleurs elle a répondu à cette histoire dans une interview : "On allait jusqu'à chez lui pour regarder ses voitures et on se disait: ‘Oh mon Dieu! Ces voitures sont tellement cool! Je me demande si il est là" !

Passons aux fans encore plus dérangés :

- Un fan propose au rappeur Lil B de coucher avec sa fille, sa femme, sa mère, ses sœurs et même ses nièces ! "Ce négro est le meilleur négro de tous les temps. Il a dépassé Michael Jackson. Il peut niquer ma fille, ma femme, ma mère, mes soeurs, mes nièces. J'aurais voulu que ce négro soit mon père. Si je le rencontrais je pleurerais surement, je serais prêt à embrasser son gros orteil. Je prendrais une balle dans la poitrine pour ce négro".

- Un autre homme a posté une publication Twitter dans laquelle il jure devant dieu de tuer son chat si Lil Durk ne suit pas son profil…

- On passe au niveau au-dessus avec ce mec qui menace de tuer, non pas son chat, mais sa fille si J Cole ne le retweet pas ! Le rappeur a d'ailleurs immédiatement retweeté en ajoutant que c'est le truc le plus dingue qu'il n'ait jamais vu sur le réseau social. Le fan a donc laissé sa sœur en vie et a posté une photo de l'album "Born Sinner" qu'il venait d'acheter !

- Une fan complètement folle de l'artiste Drake s'est fait tatouer le blaze du rappeur sur son…front ! Le résultat est sans précédent… Le rappeur canadien a même réagi en disant qu'il aurait aimé rencontrer cette fan pour lui demander tout simplement..pourquoi ?!

Il ajoute qu'il respecte ça et que ça lui fait plaisir d'avoir un fan prêt à tout pour lui, cependant, il a critiqué le tatoueur en précisant qu'il ne devrait plus jamais exercer !

Une histoire qui date de plusieurs années, mais qui restera gravée éternellement dans, ou plutôt sur, la tête de la demoiselle…

- Une autre femme s'est fait tatouer le nom de l'artiste sur son cœur, mais cette fois c'est sur ses fesses que la fan a inscrit Kanye West ! Mieux vaut aimer l'artiste jusqu'à la fin de sa vie ou prévoir le coup, comme la demoiselle en question qui a tout simplement changé son nom en Kanyeresa West, au moins pas de souci pour l'explication !

- Un fan cannibale ? Ça existe ! En 2005 le groupe Bone Thugs N Harmony devait se produire en concert en Californie, mais le show avait dû être annulé car la police craignait une confrontation entre gangs. Donc le groupe s'est rendu à l'hôtel et a décidé d'inviter quelques fans pour faire la fête avec eux, cependant…L'un des fans très en colère de l'annulation du concert a décidé de mordre jusqu'à l'os le doigt de Layzie Bone qui a fini à l'hôpital mais n'a pas porté plainte !

- Un jeune de seize ans se dit prêt à défendre les paroles de Chief Keef quitte à en payer de sa vie ! Si quelqu'un ose prétendre que le rappeur ne vit pas ce qu'il rappe il devra en découdre avec le jeune fan !

- Nous avons aussi une jeune fille qui s'est scarifié les jambes en inscrivant JUL dans tous les sens… Le rappeur marseillais a même commenté la photo :

- Le chanteur R.Kelly a également été touché par la passion d'une fan à son égard.. Lors de son concert, une fan un peu trop tactile et violente a saisi le sexe du rappeur avant de le serrer de ses mains…il l'a senti passer !

- Et enfin le King of the King est…Danny Brown ! Tout le monde se souvient de son concert en 2013 lorsqu'une fan a saisi le sexe du rappeur avant de le mettre dans… sa bouche (!!), et ce en plein milieu d'une chanson !

Kendrick Lamar lui a même posé la question sur son profil Twitter !

Et vous, vous êtes plutôt quel genre de fan ?