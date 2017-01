Quatre albums de rap font leur entrée à Harvard !

Ils seront conservés pour l'éternité dans la bibliothèque de la prestigieuse université.

Décidément, l'une des universités les plus prestigieuses au monde met de plus en plus le rap à l'honneur ! Après que Nas est inspiré Harvard, que Booba est fait une conférence ou encore Dj Khaled, aujourd'hui c'est d'un tout autre niveau étant donné qu'elle compte archiver pas moins de deux cents classiques Hip-Hop !

C'est grâce au compositeur et producteur 9th Wonder, devenu membre de l'université après y avoir diffusé son film "The Wonder Year", que le rap fait une entrée fracassante à Harvard. Le travail de 9th Wonder consiste désormais à rechercher les albums ayant influencé le rap pour un projet intitulé "These Are The Break", en l'honneur de la chanson de Kurtis Blow qui fut la première à décrocher le single d'Or, et il vient d'en choisir quatre !

Donc si vous décidiez (sur un coup de tête) de faire vos études dans cette université, rendez-vous en priorité à la bibliothèque et découvrez les albums "Illmatic" de Nas, "The Miseducation Of Lauryn Hill" de Lauryn Hill, mais aussi "Low End Theory" d'A Tribe Called Quest et "To Pimp A Butterfly" de Kendrick Lamar !

Quatre albums, quatre artistes qui deviennent immortel au sein d'Havard grâce à 9th Wonder qui s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet : "Ce sont les quatre premiers albums que nous avons choisis de placer en premier dans la Bibliothèque d'Harvard afin qu'ils y soient conservés pour l'éternité. Les notes de la pochette ainsi que le vinyle utilisé pour la production de chaque album sont également dedans."

De plus, le producteur de génie a étudié chaque chanson de l'album afin d'en sortir les samples utilisés et de les cataloguer !

On dit merci qui ?