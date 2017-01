Common répond à Donald Trump !

L’année 2016 avait enregistré un record de violence inédit pour Chicago, 762 homicides, soit plus que L.A et NYC combinées.

Sur les réseaux sociaux, Donald Trump s’est exprimé à propos de la violence à Chicago, avec un tweet pour le moins amer. Le Président voudrait envoyer des membres du gouvernement fédéral si les chiffres de la violence ne diminuent pas.

Le Maire de la ville de Chicago Rahm Emanuel s’en réjouit :

« Nous nous réjouissons que Donald Trump traite le problème sérieusement et nous avons hâte de travailler avec la nouvelle administration sur ces importants efforts. »

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cette décision.

Suite à cette menace, Common, originaire de Chicago, a réagi au micro de TMZ. Il explique que la ville peut s’occuper d’elle toute seule et que Donald Trump était sans importance. Il a également ajouté que tout cela pourrait mal finir !

