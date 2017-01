Shia Labeouf finit en garde à vue !

Depuis qu'il s'est lancé dans le rap, rien ne va plus...

Vous souvenez-vous de Shia Labeouf lâchant un freestyle en direct à la radio ? Il s'en était pris à Drake et Soulja Boy dans ses lyrics et ce dernier avait répondu sur Instagram en l'insultant de tous les noms.

Depuis l'acteur continue de s'en prendre à ceux qu'il n'apprécie guère comme les partisans de Donald Trump. C'est lors d'un live stream, pendant l'inauguration du Président, intitulé "Il ne nous divisera pas" qu'on a découvert Shia Labeouf se faire arrêter en direct par la police, pourquoi ?

Tout simplement car, un pro Trump s'est placé devant la caméra de Shia et a laissé passer quelques mots qui ne lui ont pas plus, et les nerfs sont vite montés !

Après lui avoir crié dessus comme il se doit, Shia aurait saisi l'écharpe du gars en question et se serait "chamaillé" avec lui avant de se faire mettre les menottes par la police new-yorkaise.

Nous n'avons pas d'autres informations sur ses conditions de détention, mais il sera très probablement accusé d'agression envers le militant.