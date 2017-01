Youssef Swatt's, un rappeur ''Sincère Et Véritable''

Découvre le dernier clip de Youssef Swatt's : Sincère Et Véritable en attendant l'album

Le rappeur d'origine algérienne débarque avec un nouveau clip dans lequel il s'ouvre au public. Après la sortie de son tout premier album intitulé "Vers l'infini et au-delà", Youssef Swatt's prépare déjà le second et nous lâche, en l'attendant, le titre "Sincère Et Véritable" sur une Face B.

Dans ce visuel (disponible en 4K) réalisé par Alexinho Mougeolle et tourné au Jame's Diner à Maurepas, le rappeur se livre et lâche ce qu'il a sur le coeur. Le rappeur Tournaisien rappe un texte sincère d'un flow véritable pour ceux qui le soutiennent et ceux qui le découvre.

En attendant le second album de l'artiste Belge, on vous laisse en apprendre davantage sur Youssef Swatt's dans "Sincère et Véritable".