L'équipe du Maroc célèbre leur victoire avec Booba et Lartiste !

L'ambiance était au rendez-vous dans les vestiaires.

Mardi dernier, le Maroc affrontait la Côte d'Ivoire lors d'un match de la CAN 2017, et les Lions de l'Atlas ont décroché la victoire d'un but signé Piqueti à la 63ème minutes.

Un but qui permet donc de les emmener en quart de finale, et une fois dans les vestiaires les joueurs ont décidé de fêter cette victoire en musique.

Dans cette vidéo publiée par Medhi Benatia, joueur de la Juventus, on découvre une équipe soudée en train de célébrer cette qualification sur celui qui a chanté pour l'ouverture de la CAN...Booba ! C'est le single "DKR" qui a été mis à l'honneur du côté de B2O et on entend également "Lifat Mat" du projet "Clandestino" de Youssef Akdim alias Lartiste.

Le Maroc affrontera l'Egypte dimanche prochain lors des quarts de finale, nous souhaitons bonne chance aux deux équipes pour cette CAN 2017 !