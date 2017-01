Maitre Gims fait la plus belle des surprises à une enfant malade !

C'est dans "Zone Interdite" que le rappeur s'est rendu à l'hôpital Trousseau à Paris pour le plus beau des cadeaux...

Dimanche dernier, M6 a diffusé numéro de "Zone interdite" sur les enfants à l'hôpital et leur extraordinaire énergie pour guérir. À cette occasion, une jeune adolescente de quinze ans, Marie-Françoise, atteinte d'une leucémie reçoit la plus belle des surprises...

En effet, grande fan de Maître Gims, Marie-Françoise voit débarquer son idole dans sa chambre pour une séquence dès plus touchante. Le leader de la Sexion d'Assaut a profité de cette visite pour lui chanter un petit bout de "Sapés comme jamais" et lui apprendre la chorégraphie de son deuxième plus grand tube derrière "Bella".

Un très beau geste de la part de Gims qui se dit admiratif de son courage et qui n'a pas hésité à prendre un snap en sa compagnie...sur son compte !