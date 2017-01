Rae Sremmurd fait une surprise de taille à son public !

Les fans sont devenus complètement fou à l'arrivée de Drake sur la scène...

En pleine tournée mondiale, le crew composé de Swae Lee et Slim Jxmmi sait faire parler de lui... On a pu le voir la semaine dernière en France lors de l'émission "Quotient" dans laquelle il présentait la météo à sa façon, récemment il s'est fait remarquer d'une tout autre manière...

En effet, lors de son concert à Amsterdam sur la scène du Melkweg Max, le public a pu voir le phénomène Drake faire son entrée sur le son de "Fake Love" aux côtés des deux frères. Comment vous dire l'ambiance qui régnait à ce moment-là !

Après avoir conquis la foule et mis le public en feu, Drizzy est resté sur scène et s'est adressé aux fans : "Je suis venu à cette Sremm Party parce que j'ai entendu que les SremmLife parties étaient inégalables. Donc si ça vous va, j'aimerais faire un titre de plus"

Le nouveau petit ami de Jennifer Lopez a donc continué à faire le show par pur plaisir en interprétant un autre morceau.

On espère le voir débarquer par surprise au Cabaret Sauvage le 25 janvier prochain lors du prochain concert de Rae Sremmurd à Paris !