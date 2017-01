PNL snobe Chanel pour aller chez Balmain !

Le groupe phénomène de rap français n'a plus le temps...

Ademos et Nos ont poussé le rap français au-delà des frontières encore une fois. Des centaines de milliers d'albums vendus, des dizaines et des dizaines de millions de vues sur Youtube, chaque clip est attendu comme le nouvel épisode d'une série...Pnl cartonne et c'est loin d'être fini !

Après avoir découvert qu'ils étaient à l'affiche d'un des plus grands festivals du monde, les deux frères ont reçu une invitation de la part de Chanel afin d'assiter au défilé Haute Couture printemps/été 2017 qui a lieu au Grand Palais. Cependant, PNL a refusé l'invitation pour se consacrer au tournage de la partie 3 de leur "série".

Mais le groupe de Corbeil-Essones pèse tellement qu'il a quand même participé à la Fashion Week de Paris lors de l'ouverture du défilé 2017 de Balmain ! La célèbre maison de couture française signée Pierre Balmain s'est servie d'une musique du clip d' "Onizuka" (6 minutes 41 secondes) pour faire défiler ses mannequins !

Le succès n'a pas l'air de vouloir s'arrêter pour les deux frères des Tarterêts, on attend avec impatience le final de cette série, qui arrive à grands pas, dont tout le monde attend le dénouement...