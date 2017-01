Nekfeu arrache tout avec ''Cyborg'' !

Le rappeur vient d'être certifié double disque de platine en 7 semaines !

L'artiste parisien est en train de décrocher les étoiles ! Annoncé lors de son Bercy en décembre dernier, qui affichait complet, l'album surprise intitulé "Cyborg" a créé un tsunami dans le rap français !

Sans aucune promotion avec seulement l'amour de son public Nekfeu avait déjà décroché le disque d'or en une semaine puis de platine la semaine d'après.

Aujourd'hui, le rappeur parisien a annoncé sur Facebook que son projet vient d'être certifié double disque de platine en seulement sept semaines ! Un sublime exploit que vient de réalisr le mc français qui, par ailleurs, est déjà en train de bosser sur son prochain album, selon ses mots !

Encore félicitations a Nekfeu et on attend de nouveaux titres et clips avec impatience !

Que pensez-vous de l'album "Cyborg" ?