Dr Dre et LL Cool J préparent-ils un album ?

L'une des news les plus importantes de ce début d'année vient de tomber ! Elle nous vient de Dj Z-Trip, le DJ de LL Cool J, qui a confirmé que Dre et Cool J travaillent ensemble depuis maintenant un an et qu'ils ont déjà enregistré une dizaine de sons :

"Ca déchire vraiment mec! Ca déchire. Il m'a fait écouter 5 ou 6 chansons et il m'a dit: 'Mec, on en a encore 8 ou 9 autres'. Je pense que ce qu'ils font est qu'ils vont en studio et pondent des sons et à la fin de tout ce processus ils vont décider lesquels sont les meilleurs. C'est le truc que beaucoup de gens ne savent pas et que j'ai réalisé après avoir travaillé avec lui depuis si longtemps: son étique de travail est dingue et il fait aussi ses séries tv mais quand il est en studio pour faire des sons, il est tellement rapide qu'il peut te faire 2 ou 3 sons en une heure. Il écrit vite, il délivre vite. Le mec ne fait pas plus d'une ou deux prises et quelques doublages et puis c'est finit. Donc ces deux gars ont probablement beaucoup plus de sons que je n'ai pas entendu mais ceux qu'il m'a fait écouter sont des tueries. Je suis impatient que les gens entendent cette incarnation de LL avec Dre derrière lui."

On attend de plus amples informations avec impatience de ce projet qui risque de faire trembler le rap game !

Que pensez-vous de cette collaboration ?