Kanye West compte-t-il reprendre la tournée européenne du ''Pablo Tour'' ?

Le rappeur pourrait être de retour avec des dates en Europe et de nouveaux projets !

La fin d'année 2016 n'a pas été de tout repos pour l'artiste. Entre l'agression dont a été victime Kim et sa dépression, Kanye a dû annuler toute sa tournée américaine lui faisant perdre pas moins de trente millions de dollars.

Difficile de passer à côté d'une telle somme, Yeezus réfléchit en ce moment à reprogrammer sa tournée en Europe d'après une source qui prétend que West veut terminer le "Pablo Tour" avant d'ajouter qu'il aime son spectacle et qu'il souhaite que tout le monde puisse le voir.

On attend le Come-Back de la star avec impatience, qui d'ailleurs, préfère assurer des shows en Europe qu'aux États-Unis, selon ses dires : "Chaque fois que je suis à Londres, chaque fois que je suis à Paris ou en Allemagne, je ressens une quantité d'amour, de respect et d'appréciation plus que lorsque je suis en Amérique."

Mais ce n'est pas tout, cette même source a également révélé qu'il y aura quelques projets surpris qui émergera au cours de l'année !