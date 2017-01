Swift Guad annonce le retour de sa chaîne Youtube !

Après une belle frayeur hier, tout est rentré dans l'ordre.

Nous apprenions hier que la chaîne Youtube du rappeur de Croix de Chavaux, Swift Guad, a été supprimé, mais tout est rentré dans l'ordre !

Dans cette histoire dès plus folle qui rappelle celle de Jul à l'époque avec la Liga One, l'artiste a reçu énormement de soutiens autant des fans que certains médias et cela à porté ses fruits!

C'est Swift Degua lui-même qui annoncé la bonne nouvelle sur son profil Facebook :

Et petite surprise, il annonce également que pour fêter l'évènement il vient de tourner le premier clip extrait de "Vice & Vertu III". On attend cela avec impatience !