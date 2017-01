Jul annonce trois albums pour cette année !

Deux sont déjà finis, il attaque le dernier...

Jul s'est déjà huit albums depuis février 2014, des centaines de millions de vues sur Youtube et des centaines de milliers de ventes cumulées... en clair le rappeur marseillais ne s'arrête jamais !

On aurait pu penser qu'après tant de réussite, avec notamment une tournée de Zeniths à guichet fermé, l'ovni aurait fait une pause afin de profiter de son succès, mais que nenni..

Le rappeur vient en effet d'annoncer sur son compte Facebook qu'il a prévu trois albums pour l'année 2017 dont deux sont déjà prêts !

Une machine à écrire, qu'on aime ou non, on ne peut nier le fait que cet artiste soit l'un des plus productifs de notre génération ! En attendant de voir sortir ses trois nouveaux projets, vous pouvez toujours le soutenir pour sa nomination aux victoires de la musiques pour l'Album de Musiques Urbaines le 10 février sur France 2 !