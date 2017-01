Un cascadeur meurt sur le tournage d'un clip de rap

C'est lors d'une scène dans un bar de Brisban qu'il aurait reçu une balle perdue...

Le weekend dernier, un acteur de 28 ans nommé Johann Ofner a tragiquement perdu la vie... Le drame s'est passé dans un bar du centre-ville de Brisbane en Australie lors du tournage d'une scène du groupe australien, Bliss N Eso, qui requérait l'usage d'armes à feu. Le jeune cascadeur a reçu une balle perdue au niveau du thorax et a succombé à ses blessures.

Une sombre histoire dans laquelle l'inspecteur, Tom Armitt, en charge de l'affaire s'est exprimé à 9 News :

"Un certain nombre d'armes à feu ont été utilisées au cours de la scène, je ne peux pas vous dire le type de munitions qui a été utilisé. Ce sera l'objet de notre enquête"

Le groupe de rap ayant sorti cinq albums dont deux se sont classés numéro 1 dans les charts officiels australiens ( ARIA Charts) et ayant remporté un prix ARIA grâce à leur album "Flying Colors" en 2008 a réagi sur les réseaux sociaux avant d'annoncer qu'ils ne feront plus de commentaires sur cette affaire pour le moment :

"Nous sommes incroyablement attristés qu'un incident tragique ait eu lieu avec un cascadeur professionnel sur le tournage de notre dernier clip (...) à Brisbane. (...) Notre équipe travaille avec la police dans le cadre de l'enquête. Nous sommes extrêmement bouleversés et ébranlés par ceci et nos coeurs et prières vont à la famille et aux amis de la victime ainsi qu'au casting et à l'équipe du clip"

Nous sommes de tout coeur avec la famille de la victime !