Kanye West fait son entrée à l'université !

Un cours sur son génie aura lieu à l'université Washington de Saint-Louis

Rappelez-vous, on apprenait il y a quelques jours que le groupe de rap OutKast était étudié dans une université en Géorgie, aujourd'hui, c'est une autre figure emblématique du Hip-Hop qui fait son entrée à l'université !

Et c'est à l'université Washington de Saint-Louis que le mari de Kim Kardashian aura un cours à son nom : "Politics of Kanye West : Black Genius and Sonic Aesthetics".

D'après le Dr. Jeffrey McCune, le sujet évoqué sera "le génie noir" et "l'impossibilité d'un génie de couleur noire pour le public américain"...en clair on parlera de son génie !

75 étudiants ont déjà signé pour le cours afin d'apprendre à faire le lien entre les problèmes de politique, de race, de genre, de sexualité et de culture.

Décidément la roue a tourné pour le rappeur depuis son passage en hôpital psychiatrique !