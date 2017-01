Pour son retour, Joey Bada$$ tacle Donald Trump !

Découvrez le premier extrait de son deuxième album « A.B.B.A ».

Ce vendredi ce n’était pas seulement la date qui a marqué et marquera l’histoire des Etats-Unis à travers la cérémonie d’investiture du 45e président, Donald Trump… c’était également à la fois les 22 ans de Joey Bada$$ et les deux ans de son premier album B4.Da.$$. Et pour fêter ça le rappeur nous a dévoilé « Land of the Free » !

L’occasion d’utiliser ces évènements simultanés pour faire part de ses sentiments à l’égard de l’élection de Donald Trump, et pour le MC pas question de s’auto-censurer.

« Pardon Amérique, je ne serai pas ton soldat/ Obama n’a pas suffit, j’ai besoin de tourner la page. Et Donald Trump n’est pas équipé pour s’occuper de ce pays. »

« Ils laissent les gens mourir dans la rue, ça leur sert pour les dons d’organes, ils désorganisent la communauté black pour faire d’eux des solitaires »

Le rappeur de Brooklyn n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais ses fans peuvent se réjouir de son retour.