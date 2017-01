The Weeknd et Iam au Lollapalooza de Paris !

Le festival aura lieu du 22 au 23 juillet et la programmation est au rendez-vous

C'est une première pour la capitale française de recevoir le festival mondialement connu Lollapallooza.

Plus tourné vers le rock, l'évènement accueil tout de même les meilleurs des différents genres musicaux comme le Rnb, la techno ou encore le Hip Hop... Et côté rap, c'est IAM qui sera présent sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp à Paris parmi les plus grands artistes de notre époque.

Vous pourrez également retrouver The Weeknd, Dj Snake, les Red Hot Chili Peppers, Skip the Use, Liam Gallagher, Lana Del Rey, Martin Solveig et on ne passe...

En attendant le mois de juillet, vous pouvez toujours vous rendre à Coachella et retrouver nos amis de Corbeil-Essonnes, PnL !