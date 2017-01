Le retour d'Eminem enfin daté !

C'est sur le titre "No Favors" qu'on retrouvera Slim Shady sur l'album de Big Sean

Alors que l'album "I Decided" arrive à grands pas, tout le monde s'interroge sur la tracklist. Sur les quatorze titres prévus nous n'en connaissons que trois : "Bounce Back", "Moves" et "Halfway Off the Balcony".

Cependant, nous savons d'après Sean, suite à une conversation avec Zane Lowe, que sur les onze titres restants il y en aura un intitulé "Sunday Morning Jetpack" sur le thème du célèbre auteur-compositeur The-Dream et "No Favors" en featuring avec la légende de Détroit.

Le rappeur de Santa Monica s'est même exprimé sur cette collaboration : "Il était la seule personne à pouvoir être sur cette chanson [...] Il m'a rappelé pourquoi je suis un si grand fan d'Eminem, et pourquoi je suis tombé amoureux de son travail. Son style unique, il est spécial... Quand il a fait ce verset il m'a apporté quelque chose... C'est comme une source d'énergie."

Donc en attendant l'album de Shady qui arrive à grands pas, on pourra le découvrir le 3 février prochain sur le projet de Big Sean ou peut-être même avant en guise de single promotionnel !