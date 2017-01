Mike Tyson prépare un album !

Le boxeur se lance officiellement dans une nouvelle carrière

Mike Tyson a récemment dévoilé un diss contre Soulja Boy intitulé "If You Show Up" qui s'accompagne même d'un clip... Si vous pensiez que la légende de la boxe allait s'arrêter là, vous vous trompez !

Et c'est le producteur Damon Elliott qui a confirmé cette nouvelle dès plus surprenante : "Evidemment, nous allons sortir de nouveaux singles, et nous allons faire une compilation [...]Mike est plus que motivé, et j'en suis ravi. Il a toujours eu une oreille affûtée pour la musique, et il est très au fait de cet univers."

Après avoir travaillé avec des Ol' Dirty Bastard, Destiny's Child, Solange ou encore Pink, après avoir été nominé sept fois aux Grammy Awards et en avoir remporté un, après avoir vendu plus de 150 millions d'albums, le célèbre producteur se lance dans un nouveau projet avec Tyson...

Très perplexe quant au talent musical du boxeur, on attend la sortie de cet opus avec impatience ou presque... Que pensez-vous de ce projet, bonne ou mauvaise idée ?