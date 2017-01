Soulja Boy change tous ses plans dans son combat face à Chris Brown !

Floyd Mayweather n'entraînera plus le rappeur qui se débrouillera dorénavant seul...

Rappelez-vous, Soulja a fait appel en premier au quadruple champion du monde Adrian Bronner qui ne pouvait répondre présent suite à la préparation de son propre combat donc le rappeur a contacté en second Floyd Mayweather qui a accepté son invitation.

Mais retournement de situation, le célèbre boxeur ne serait apparemment plus de la partie d'après Soulja lui-même, sur son compte Twitter, qui a publié avant d'effacer le post : "ces renois prenaient trop de temps."

Cependant, rien n'arrête l'interprète de "Cranck That" qui compte tout planifier lui-même, de la location à la vente des tickets en passant par la date, le rappeur veut tout gérer.

Un peu trop rêveur ou simplement escroc ? On a de quoi se poser des questions lorsqu'il appelle les spectateurs à lui envoyer l'argent afin d'acquérir leurs places...

On ne sait plus quoi penser du Boy de Chicago qui prétend vouloir continuer à faire ce combat et annonce qu'il sera présent sur le plateau de Jimmy Kimmel pour en parler cependant....le rappeur n'apparaît pas sur la liste des invités !

Une affaire à suivre de près, pensez-vous que Soulja compte réellement faire le combat ou désire t-il simplement escroquer le public ?!