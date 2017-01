Soprano décroche deux singles or et un platine !

Avec "Mon Everest", "En feu" et "Le diable ne s'habille plus en Prada"

Soprano est un artiste qui n'a plus rien à prouver... En solo ou avec les Psy4 De La Rime, le rappeur marseillais a acquis une renommée certaine.

Âgé de trente-huit ans, Said M'Roumbaba a décidé de changer son style musical en quittant petit à petit le rap dit égotrip pour la pop urbaine... et la réussite est au rendez-vous quand on découvre ses chiffres de ventes.

C'est sur son compte Instagram que Soprano a posté une photo annonçant qu'il vient d'être certifié single or avec le titre "Mon Everest" en featuring avec Marina Kaye et ses 10 000 000 ventes cumulées.

Mais ce n'est pas tout, le rappeur/chanteur est single de platine sur "En Feu" avec 20 000 000 de ventes cumulées, mais aussi single or avec "Le diable ne s'habille plus en Prada".

On ne peut que féliciter l'artiste pour toutes ses récompenses et en espérer davantage même s'il a déjà placé la barre très haute avec l'album "Cosmopolitanie" certifé disque de diamand !