Eminem félicite Royce 5'9'' à sa façon...

Le White Boy a envoyé un sms un peu particulier à son associé

Royce ne s'arrête plus de bosser et les plus grands commencent à s'en rendre compte. Alors qu'il doit sortir, cette année, le troisième album studio de Slaughterhouse, ainsi que "Book Of Ryan" en solo et surtout "PRhyme 2" avec l'un des plus grands producteurs au monde du nom de Dj Premier...le rappeur de Détroit vient récemment de partager deux gros freestyles en toute tranquillité...

L'un sur une instru de Phresher intitulée "Wait a Minute" et l'autre sur "I Got The Keys" de Dj Khaled, Future et Jay-Z, Royce n'a pas fait semblant et Eminem l'a confirmé mais toujours à sa manière.

En effet, Marshall Mathers ne parle pas souvent mais quand il a quelque chose à dire, il le dit, et c'est un évènement dans le monde entier.

Lorsque le blond de Détroit a entendu les deux freestyles de son collaborateur, il a saisi son téléphone afin de lui envoyer un message de félicitations : "T'es sérieux ? T'es un trou du cul. Ces putains de freestyles que tu viens de balancer sont dévastateurs. Incroyvale. Je te déteste. Meurs."

Bon, vu comme ça on aurait pu penser le contraire mais quand on connait Eminem et sa manière de parler, on n'est pas surpris, même honoré !

D'ailleurs, Royce a même publié le message du Rap God sur son compte Instagram tellement la fierté est immense lorsqu'on reçoit des compliments de la part de ce géant de la musique ayant vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde !

Un nouveau projet de leur groupe Bad Meet Evil va t-il voir le jour prochainement? On attend, à nouveau, leur collaboration futuristique comme sur celle ci-dessous :