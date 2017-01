OutKast, étudié dans une université en Géorgie

L'université Armstrong State propose un cours d'anglais intitulé "OutKast and the Rise of the Hip-Hop South"

Après Beyoncé à l'université du Texas, Lady Gaga en Caroline du Sud ou encore, côté français, Booba à l'université Paris-Sud, c'est au tour du groupe de rap OutKast, plus de vingt millions d'exemplaires vendus, de faire son entrée dans une université. Cette fois-ci, un professeur du département de langues du nom de Regina Bradley proposera à ses élèves d'écouter et d'analyser les albums du groupe légendaire ainsi que d'autres oeuvres de hip-hop. Ils étudieront ce genre musical et comment il peut être utilisé comme un moyen d'expression politique et à l'issue du semestre, les élèves devront rendre un devoir de douze à quinze pages autour d'un album de rap. Cependant, tous les étudiants ne sont pas particulièrement partisan de ce genre musical ou ne connaissent même pas le groupe en question mais d'après l'enseignante : "Je suis quasi sûre qu'il y a quelques personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est OutKast ou qui n'écoutent pas du tout de hip-hop, ce qui explique pourquoi ils sont là - ils veulent apprendre quelque chose de différent". Nous aurions rêvé d'avoir un prof comme ça et vous ?

