L'épisode des Simpson dédié au Hip-Hop est enfin disponible !

"The Great Phatsby", l'épisode d'une heure sur le rap a été diffusé hier soir aux USA...

L'épisode tant attendu intitulé "The Great Phatsby" des Simpson a été diffusé cette nuit sur la chaîne Fox après des mois d'attente... Matt Groening et son équipe ont créé un épisode d'une heure entièrement dédié au hip-hop dans lequel on découvre les rappeurs Snoop Dogg, RZA et Common autant à l'image que dans les voix vu qu'ils assurent eux-mêmes leur rôle.

En s'inspirant de l'oeuvre de F.Scott Fitzgerald "The Great Gatsby" et de la série évènement "Empire", l'équipe de Groening ont inventé un scénario dans lequel M.Burns est victime d'un magnat de la musique qui le mène à la faillite et qui se nomme Jay G.

La bande son est également au rendez-vous vu que le compositeur de la première saison de "Empire", Jim Beanz, a été contacté par les producteurs afin de s'occuper des compositions de cet épisode spécial. Ce dernier a livré dix-huit morceaux pour l'occasion et nous avons déjà le remix hip-hop du célèbre générique de la famille la plus secouée de Springfield :

Sorti seulement hier aux États-Unis, l'épisode 12 de la saison 28 n'est malheureusement pas encore disponible en France ni même sur le site de la Fox en version originale, il faudra donc attendre encore un peu !