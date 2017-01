Le nouvel album d'Eminem arrive ''bientôt'' !

La radio de Détroit a posté un message sur son Twitter qui a secoué la planète Hip Hop...

"MMLP 2" c'était il y a trois ans déjà... L'une des plus grosses légendes du rap est en train de composer son neuvième album solo mais nous n'avons eu aucune information quant à la date de sortie.

Nous avions déjà vu son retour au mois d'octobre dernier avec la sortie de son morceau "Campaign Speech" dans lequel il freestyle pendant plus de six minutes et au même moment Slim Shady annonçait qu'il bossait sur son nouvel album avant de couper les ponts et de s'enfermer en cabine.

Et c'est Channel 955, la radio de Détroit, qui a confirmé au monde entier la venue de l'album tant attendu pour "bientôt". Peut-on penser que la sortie est prévue pour le mois de janvier ? Aucune idée...

Cependant, cela approche à grands pas et c'est une certitude sachant que c'est cette même radio qui avait annoncé en avant-première la sortie de la compilation "SHADY XV".