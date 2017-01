MHD et Paul Pogba font l'Afro Trap 8 !

Adidas a fait appel à MHD dans la nouvelle pub de Pogba pour sa paire de Ace 17+ Pure Control.

Le premier mois de l'année 2017 a été fort en nouveauté et ce n'est pas fini !

En effet, la célèbre marque Adidas vient de faire parler d'elle en dévoilant une nouvelle publicité dans laquelle on découvre le jour de football Paul Pogba faire la promotion de sa nouvelle paire de Ace 17+ Pure Control.

Cependant, le résultat n'aurait pas été le même sans la bande son qui est dès plus exclusive...La marque a fait appel au Prince de l'Afro Trap MHD pour donner du peps à la pub et le jeune rappeur aux disques d'or et de platine n'est pas arrivé les mains vide.

C'est avec "Afro Trap 8 : Never" que le jeune du 19ème débarque sur vos écrans télé et le son s'annonce déjà très lourd malgré que la vidéo ne dure qu'une minute.

Une belle histoire qui n'est pas prête de s'arrêter pour le rappeur vu que, l'été dernier, il participait déjà au lancement du nouveau maillot du Real Madrid et qu'il vient également de sortir son épisode 7 de l'Afro Trap...on attend donc la sortie, avec impatience, de ce nouvel épisode dans son intégralité !