Selena Gomez paye son string !

La chanteuse a fait tomber le peignoir sur Instagram...

Selena a fait tourner des têtes sur Instagram hier soir lorsque la photographe spécialisée dans les shootings de célébrités du nom de Mert Alas a publié une photo très dénudée de la nouvelle petite amie de The Weeknd.

Supprimé par la suite, on aperçoit l'ex-enfant star de Disney Channel vêtue simplement d'un string doré. On découvre également un homme qui, on peut penser, doit être son garde du corps en train de prendre la photo d'un Iphone pour le plaisir de tous et surtout du sien !

Et quand on découvre ce cliché on ne peut qu'être jaloux de The Weeknd et qu'avoir de la compassion pour son ex petit-ami Justin Bieber.