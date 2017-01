Découvrez Tchikita version arabe !

Adel Sweezy, un jeune chanteur a publié une version bien originale du tube de Jul.

Tchikita c'est plus de 110 millions de vues et sans clip ! L'artiste marseillais peut se vanter d'avoir l’un des morceaux les plus streamés et les plus playlistés en club et en radio.

Le plus gros morceau de la carrière du rappeur.

Et c'est Adel Sweezy, qui buzz ces derniers jours. Le jeune chanteur a publié une version bien originale du tube de Jul.

Au menu : même instru, même pochette et beaucoup de vocoder. L’addition est douce pour le jeune chanteur avec presque 400 000 vues en seulement 3 jours.

Et sur facebook Jul a validé.