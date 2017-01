Meek Mill veut affronter Drake pour 5 millions de dollars !

Depuis Soulja face à Chris Brown, une nouvelle mode est lancée...

Décidément, tout le monde veut se battre dans le rap game autant français qu'américain. Après Patrice Quarteron contre Booba et Soulja Boy face à Chris Brown qui doivent s'affronter prochainement, c'est au tour de Meek Mill de lancer une invitation à son ennemi Drake.

Les deux sont en beef depuis un bout de temps maintenant, il est temps de mettre les choses au clair pour l'ex de Nicki Minaj. En effet, ce dernier s'attaque à Drizzy dans une vidéo faisant comprendre clairement qu'il souhaite l'affronter et se dit même prêt à miser cinq millions de dollars !

En plus du show, le rappeur de Philadelphie propose à son ex-compagne d'animer le match ! On attend la réponse de Drizzy avec impatience et de voir la date de l'affrontement, s'il se fait ! En tout cas Meek Mill a pris les devant :