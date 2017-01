Drake offre un collier à 100 000 dollars à Jennifer Lopez.

Quand Drake aime, il ne fait pas les choses à moitié.

Alors qu’ils ont confirmé leur relation sur Instagram avec des clichés on ne peut plus explicite et qu’ils se sont totalement lâchés le 29 décembre dernier lors de la soirée Winter Wonderland Prom 2016, le couple Dra-Lo continue à faire parler.

Certaines rumeurs disent que le couple s’est formé pour promouvoir un futur single ensemble, d’autres parlent de sincérité. Une chose est sûre, Rihanna ne veut plus entendre parler ni de l’un ni de l’autre.

Pour faire taire les rumeurs de couple fake, Drake passe à la vitesse supérieure et offre un collier en diamant signé Tiffany & Co d’une valeur de 100 000 dollars. Un beau bijou sculpté de plus de 15 diamants ronds, que l’on n’offre pas à une simple collaboratrice.

En tout cas, JLo semble heureuse et conquise.

Et vous, êtes-vous convaincu de la sincérité du couple ?