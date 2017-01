The Weeknd en couple avec Selena Gomez !

Les deux stars ont été aperçues en train de s'embrasser après un dîner romantique...

Un nouveau couple people vient de voir le jour et pas n'importe lequel ! Des paparazzis ont pris sur le fait les deux superstars en train de se câliner et de s'embrasser dans les rues de Los Angeles juste après avoir mangé en tête-à-tête dans un restaurant italien huppé.

Désormais devenu l'ex de The Weeknd, Bella Hadid n'a pas attendue longtemps avant de montrer son mécontentement sur Instagram en unfollow le profil de Selena Gomez. Le mannequin s'est senti trahi par l'interprète de "Hands To Myself" avec qui elle était très proche.

Une nouvelle idylle qui risque de faire jaser la planète people, Justin Bieber va t-il réagir ?