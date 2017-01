Mike Tyson se met au rap et clash Soulja Boy

Le boxeur se met au rap pour soutenir Chris Brown qui doit affronter Soulja dans un match de boxe

On attend tous le mois de mars avec impatience ! Un combat de rappeurs/chanteurs qui risque de rester dans les annales vues que Chris Brown est coaché par 50 cent et Mike Tyson face à Soulja Boy entrainé par Floyd Mayweather.

Tout le monde y met du sien dans cette préparation, entre King Soulja et Breezy qui s'entraînent sans relâche et Mike Tyson qui a décidé d'enregistrer un clash contre Soulja, l'évènement est l'un des plus attendus de ce début d'année !

Oui vous avez bien lu, Mike Tyson en studio ! La légende de la boxe aux 50 victoires sur 58 combats dont 44 par K.O se met au rap le temps d'un clash ! Et c'est dans "If You Show Up" que le Kid Dynamite a décidé de défendre son apprenti qui lâche un couplet par la même occasion. Seul un extrait de trente secondes a été publié pour le moment, mais le titre dans son intégralité verra le jour très prochainement !

Un son qui reste gentil et qui confirme qu'on a beau être l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, le rap est une autre catégorie dans laquelle il ne fait pas le poids. Lil Dre fera-t-il de même en invitant celle pour qui il enfilera les gants et défendra l'honneur ? Rihanna fait tourner des têtes comme un crochet d'Iron Mike !