MHD sélectionné dans la catégorie ''Chanson Originale''

Le rappeur sera face à Amir, Véronique Sanson et Vianney lors des victoires de la musique 2017.

Le 10 février prochain, les victoires de la musique reviennent au Zénith de Paris. Et après avoir vu Nekfeu remporter, l'année dernière, le prix dans la catégorie du "Meilleur Album de Musiques Urbaines de l'Année", en 2017 c'est Georgio, Jul et Kool Shen qui s'affrontent dans cette même catégorie.

Le rap est présent et pas seulement dans les catégories urbaines ! Pnl était pré sélectionnés dans la catégorie "Album de Chansons" cependant c'est Julien Dore, Christophe Mae et Benjamin Biolay qui finissent sur le podium. Mais MHD, quant à lui, réussi à s'étendre au-delà du rap en étant finaliste aux côtés de Véronique Sanson, Amir et Vianney dans la catégorie "Chanson originale" !

En attendant le résultat final le 10 février prochain, on vous laisse avec "A Kele Nta", titre avec lequel il concourt.