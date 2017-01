Le braquage de Kim Kadashian… la suite !

Nouveau rebondissement dans le braquage de Kim Kardashian.

Vaste coup de filet dans l'enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian. 17 personnes ont été interpellés trois mois après les faits. Parmi elles, certaines sont connues de la police, notamment pour des faits de vols à main armée, de trafics de stupéfiants et de fausse monnaie et son décrits comme des malfaiteurs chevronnés.

Les arrestations ont eu lieu à Vincennes, Créteil, Le Raincy, en Seine-et-Marne, à Paris dans le 19e et le 17e arrondissement ou encore à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Le plus âgé d’entre eux a 72 ans et le plus jeune est né en 1994. Trois femmes ont également été arrêtés.

Les enquêteurs ont retrouvé les braqueurs grâce aux traces ADN retrouvées sur les lieux. Une des traces correspondait avec un individu connu des services de police. Filatures et Surveillances ont été mis en place par la BRB de Paris, ce qui les a conduits à Anvers, en Belgique, connu pour être la plaque tournante du commerce de diamant.

On vient d’apprendre son chauffeur figure parmi les personnes placées en garde à vue.

Deux frères âgés de 26 ans et 40 ans, l'un demeurant à Paris, l'autre en Seine-Saint-Denis font partie des gardés à vue. L'un des deux aurait été le chauffeur de la star. Il aurait ainsi pu renseigner ses acolytes sur les lieux.

L’avocat français de la star de téléréalité n’exclut pas l’hypothèse de confronter sa cliente à ses agresseurs.

Après une cure médiatique de plusieurs semaines, la compagne de Kanye West a recommencé, le 4 janvier, à partager des scènes de sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux. D'ailleurs il ya 3 jours, elle s'est exprimée pour la premiere fois son sentiment sur le braquage sur sa téléréalité.

Le buzz, le buzz, le buzz...