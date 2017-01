Une lettre très coquine de Tupac à une fan mise aux enchères !

La déclaration sexuelle, écrite en prison, mise en vente et pourrait dépasser les 25 000 dollars !

La plus grande légende du rap fait parler d'elle même vingt ans après. Une lettre qu'il a rédigée en 1995 lorsqu'il était en prison refait surface sur la toile et on reconnait bien le style d'écriture de Tupac.

La lettre très explicite va être vendue aux enchères et devrait dépasser les 25 000 dollars ! Dans ce courrier, le rappeur répond à une fan avec qui il échangait des messages très coquins !

Le site Adramatic a traduit ce texte pour le plaisir de tous et vous ne serez pas déçu !

"J'espère que tu ne crois pas que j'ai oublié cette lettre passionnée que tu m'as écrite... Voici ma réponse:

As-tu déjà été attachée avec les yeux bandés, déshabillée et lavée de la tête aux pieds dans un bain à bulles?

As-tu déjà été enduite d'huile et massée avec de la musique sensuelle et douce en fond?

As-tu déjà été attachée à une colonne de lit et léchée comme une sucette?

T'es tu déjà faite baisée tellement fort par un négro que ça t'as secouée et fait frémir?

As-tu déjà été prise en 12 positions en faisant l'amour tellement à fond que tu as été trop fatiguée pour te doucher ou t'habiller?

As-tu déjà été touchée par les mains masculines d'un négro qui n'a rien à perdre?

Sais-tu ce qu'un négro peut faire avec un concombre, de l'huile pour bébé et une boite entière de capotes?

As-tu déjà sucée l'organe d'un négro pendant qu'il te tirait doucement les cheveux?

As-tu déjà eu un négro qui a glissé son organe au milieu de tes jolis seins?

As-tu déjà vu ce qu'un négro peut faire avec un bac à glaçons et du miel?

T'es-tu déjà faite baisée par moi?"