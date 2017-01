Vald se prend pour Trump dans le Grand Journal !

Le rappeur a fait un live pas comme les autres sur Canal +...

A l'occasion de la sortie de son album "Agartha" le 20 janvier prochain, le rappeur d'Aulney-sous-Bois est en pleine promotion et une chose est sûre, il ne fait jamais comme les autres.

Et c'est lors de sa prestation sur le plateau du Grand Journal de Canal + que le protégé de Tefa a fait le buzz. En effet, Sullyvan s'est lancé dans une conférence de presse pas comme les autres en imitant le nouveau président des États-Unis Donald Trump.

Veste de costard, chemise blanche, cravate rouge et ...caleçon blanc, le rappeur a même mis le fond de teint ! Le tout mis en scène avec un garde du corps faisant office de backeur et un fond vert, où des images plus folles les unes que les autres défilent jusqu'à l'arrivé de lézards géants, pour que la prestation de son titre "Eurotrap" soit parfaite !

On reconnait bien notre Vald national dans cette performance toute aussi déjanté que son rap !